- Sulla Ztl fascia verde, "non è una svolta improvvisa green, ma l'attuazione di un provvedimento in campo da 10 anni. Questo non è un provvedimento di mobilità, non lo facciamo per migliorare il traffico, ma per la salute pubblica". Lo ha detto l'assessore capitalino alla Mobilità, Eugenio Patanè, nel corso del consiglio straordinario del Municipio Roma XV.(Rer)