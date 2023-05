India: “The Kerala Story”, la controversia sul film arriva alla Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controversia esplosa in India sul film “The Kerala Story” arriva alla Corte suprema. La massima autorità giudiziaria del Paese ha acconsentito ad ascoltare lunedì 15 maggio un ricorso in appello contro l’Alta corte del Kerala, che ha rifiutato di bloccare la distribuzione dell’opera. L’udienza sarà tenuta dal giudice capo, Dhananjaya Y. Chandrachud. Il 5 maggio l’Alta corte del Kerala ha respinto sei istanze volte a impedire l’uscita del film (distribuito proprio a partire da quel giorno), che racconta la storia di un gruppo di donne del Kerala convertite all’Islam per matrimonio e arruolate dall’Isis: secondo i firmatari l’opera veicola informazioni non veritiere e potrebbe istigare odio nei confronti della comunità musulmana. I giudici (N. Nagaresh e Sophy Thomas), sulla base del trailer, hanno ravvisato accuse contro l’Isis, ma non contro l’Islam. (segue) (Inn)