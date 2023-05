India: “The Kerala Story”, la controversia sul film arriva alla Corte suprema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il film, in lingua hindi, è diretto da Sudipto Sen e prodotto da Vipul Amrutlal Shah. Per i detrattori fornisce dati non corretti abbracciando una teoria cospirazionista dell’induismo radicale nota come “love jihad”, secondo cui donne non musulmane (in particolare indù e cristiane) vengono raggirate da corteggiatori musulmani il cui unico obbiettivo è farle convertire per islamizzare la società. Le polemiche hanno coinvolto alti livelli politici. Il Partito comunista marxista (Cpi-m), al governo nel Kerala, ha definito il film “propaganda”. Jitendra Awhad, dirigente del Partito del Congresso nazionalista (Ncp), ha dichiarato che chi lo ha prodotto dovrebbe essere “impiccato in pubblico” per aver “diffamato” un intero Stato, ingigantendo il fenomeno: “la cifra ufficiale di tre è stata ampliata a 32 mila”, ha accusato. (segue) (Inn)