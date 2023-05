Casa: Fontana, su proteste per affitti d’accordo con studenti, ci stiamo muovendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono d'accordo" con gli studenti, che in questi giorni a Milano protestano per il caro affitti, ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della conferenza stampa di presentazione della Stagione Sinfonica 2023/24 dell'auditorium Verdi di Milano. Come Regione, ha poi illustrato, "ci stiamo muovendo, stiamo sostenendo i progetti di Politecnico, Conservatorio, Brera. Sono tre campus che stiamo sostenendo con tante risorse. E poi il piano di housing sociale che stiamo portando avanti coi soldi del Pnrr che l'assessore Franco sta promuovendo in varie città, non solo a Milano, e stiamo ragionando anche per ulteriori interventi". (Rem)