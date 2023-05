Casa: Piscina (Lega), i numeri sbugiardano sinistra, Aler meglio di MM

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La querelle sulle case popolari a Milano con l’eterna lotta tra Comune e Regione ha tenuto banco per tutta la campagna elettorale e le fasi successive. "Ancora oggi esponenti della sinistra come Majorino, Sala e Maran danno i numeri. Peccato che i veri dati sbugiardino la sinistra ed evidenziano come Aler sia nettamente più efficiente di MM”, afferma in una nota Samuele Piscina, consigliere comunale di Milano e capogruppo Lega in città Metropolitana. “Ho voluto infatti fare un approfondimento e, dati di Aler alla mano, interrogare l’Assessore Maran sulle stesse fattispecie. Ho così scoperto, ad esempio, che gli alloggi sfitti di Aler a Milano sono circa 2.900 su un patrimonio di 43.245 case, pari al 6,7 per cento del totale, mentre quelli di MM sono 5.268 su un patrimonio di 28.000 unità immobiliari, pari al 18,9 per cento del totale. Numeri impietosi, infatti, che costringono addirittura il Comune a vendere alloggi, come quelli in viale Lombardia inseriti nel piano delle alienazioni, al fine di cercare di abbassare i tragici numeri. Così, mentre i milanesi finiscono in mezzo a una strada subendo una crisi senza precedenti, il Comune mantiene un numero spropositato di alloggi sfitti e ne vende ulteriori per l’incapacità di gestirli”. (segue) (Com)