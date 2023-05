Casa: Piscina (Lega), i numeri sbugiardano sinistra, Aler meglio di MM (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si parla poi spesso di efficientamento energetico degli stabili e di recupero dei caseggiati. Ho quindi domandato quanti interventi vengano realizzati con il superbonus 110 per cento e, anche in questo caso, i numeri sono davvero preoccupanti: Aler effettua 30 interventi nella città di Milano, mentre il Comune , tramite MM, solo tre. Insomma, mi sarei aspettato altri numeri da parte di un’amministrazione che a parole dichiara di essere attenta all’ambiente, alle fasce deboli, di essere efficiente e di avere capacità pianificatoria e di progettazione. Evidentemente le cose stanno diversamente”. “Mi sembra palese”, conclude Piscina, “che il Comune di Milano non sia in grado di gestire in house gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ciò è confermato dagli stessi inquilini, nostalgici dei tempi in cui era Aler a gestire il servizio. Infatti, MM è evidentemente in difficoltà e con le risorse a sua disposizione non riesce a progettare interventi importanti e a gestire la manutenzione ordinaria, gli appalti in essere spesso non funzionano in modo adeguato, manca il contatto diretto con i cittadini, costretti a rimanere ore ancorati al telefono chiamando il numero verde perché non esiste un mezzo più moderno messo a disposizione per le segnalazioni. Insomma, l’attuale gestione fa acqua da tutte le parti. Sala e Maran battano un colpo e spieghino a Majorino che la gestione comunale non è sicuramente priva di deficit”. (Com)