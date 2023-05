Haiti: Onu, vittime omicidi e rapimenti cresciuto del 28 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle vittime di omicidi, ferite e rapimenti ad Haiti tra gennaio e marzo 2023 è cresciuto del 28 per cento rispetto al trimestre precedente, con un totale di 1.634 casi riportati. Lo riferisce l’Ufficio delle Nazioni Unite ad Haiti, denunciando che la violenza delle gang si è estesa ad aree della capitale Port-au-Prince in precedenza considerate sicure. La violenza sessuale, si legge, continua a essere utilizzata come arma nelle mani delle bande per terrorizzare la popolazione, in particolare donne e ragazze, mentre le cosiddette “brigate di vigilanza” e i linciaggi di massa contro membri di bande e criminali comuni si sono moltiplicati nella capitale. (segue) (Mec)