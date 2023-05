Haiti: Onu, vittime omicidi e rapimenti cresciuto del 28 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 264 casi di omicidio con colpi di arma da fuoco, pietre o machete sono stati registrati ad Haiti da sabato 1 aprile a domenica 30 aprile 2023. Lo rende noto in un rapporto l’Organizzazione dei cittadini per una nuova Haiti (Ocnh). La maggior parte dei casi, il 92,8 per cento, si è registrata nel Dipartimento dell’Ovest, che comprende la capitale Port-au-Prince, dove si concentra la maggior parte delle violenze. Tra le persone uccise ad aprile ci sono 11 donne, 7 neonati, 3 ragazzi, 4 ragazze, 4 agenti di polizia, 4 giornalisti, 2 avvocati e un insegnante vittima di un proiettile vagante. (segue) (Mec)