Haiti: Onu, vittime omicidi e rapimenti cresciuto del 28 per cento (5)

- Lo scorso aprile l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha) ha denunciato che sono almeno 70 le persone uccise durante gli scontri registrati nella capitale tra il 14 e il 19 aprile. Le morti sono concentrate in molti quartieri di Cité Soleil, zona popolare della capitale, dove la situazione di allarme umanitario e di sicurezza ha raggiunto "livelli allarmanti", fa sapere Ocha. "Le donne e i bambini sono particolarmente esposti alla brutalità delle bande criminali", si legge nel comunicato. Le tensioni per il controllo delle attività criminali sul territorio, e in ultima analisi per il controllo dello stesso territorio, stanno privando i cittadini della "libertà di movimento" e dell'accesso "ai beni essenziali", forzando inoltre la chiusura di tutte le scuole e dei centri ospedalieri. "Le persone non escono di casa per paura della violenza armata e del terrore imposto dalle bande", ha detto la coordinatrice, Ulrika Richardson. (segue) (Mec)