Haiti: Onu, vittime omicidi e rapimenti cresciuto del 28 per cento (6)

- Oltre ai problemi di sicurezza, i vasti quartieri popolari di Cité Soleil soffrono inoltre di una grave crisi alimentare e sanitaria. Le autorità sanitarie danno conto di una emergenza legata alla rapida diffusione del colera, in uno scenario dominato da un esorbitante accumulo dei rifiuti urbani, che arrivano a impedire l'accesso in determinate zone della città, e da piogge torrenziali che intaccano direttamente le condizioni di abitabilità. L'agenzia onusiana avverte della necessità di prestare assistenza umanitaria alle persone bisognose, di garantire la protezione del personale sanitario, educativo e il ripristino delle infrastrutture vitali per la popolazione, a partire dalla rete idrica. (segue) (Mec)