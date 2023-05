Terrorismo: Ronzulli (FI), ricordiamo Moro, caduto per regalarci Italia migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Renault 4 rossa, il corpo riverso del presidente Moro senza vita, il sacerdote che lo benedice circondato da poliziotti e uomini in lacrime. È una scena drammatica, ripresa da una foto dall'alto che tratteggia una doppia Italia. Quella dilaniata dal terrorismo brigatista e del suo attacco al cuore dello Stato, che proprio dalla morte di Moro lanciò la sua controffensiva al terrorismo, fino a sconfiggerlo. Quella guidata da uno statista saggio e moderato, che ha donato la sua vita per il suo Paese, nel tentativo di aprire una stagione di concordia e collaborazione fra partiti molto diversi tra loro, necessaria nei momenti di crisi, come in quelli di rilancio. Oggi ricordiamo con orgoglio e rispetto Aldo Moro e tutte le vittime del terrorismo, cadute per aver provato a regalarci un'Italia migliore". Lo scrive sui social la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Rin)