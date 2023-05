Moldova: firmato accordo per partecipare al Meccanismo europeo per l’interconnessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova prenderà parte al programma del Meccanismo per l'interconnessione dell'Europa. L'accordo è stato firmato oggi dal ministro delle Infrastrutture, Lilia Dabija, e dal Commissario europeo per i Trasporti, Adina Valean, in visita a Chisinau. "È motivo di soddisfazione poter celebrare la Giornata dell'Europa firmando questo Meccanismo. È un momento senza precedenti, la Moldova è il primo Paese non Ue a parteciparvi. Proprio come noi abbiamo bisogno dell'Ue, anche l'Ue ha bisogno del nostro Paese”, ha spiegato il premier moldavo, Dorin Recean, durante una conferenza stampa congiunta con il commissario europeo. “Chisinau potrà accedere a fondi per infrastrutture di trasporto, digitali ed energetiche", ha sottolineato il capo del governo. Da parte sua, Valean ha osservato che la Moldova ha bisogno di una moderna rete di infrastrutture di trasporto. "Avete dimostrato di essere un partner affidabile dell'Ue. Il percorso europeo della Moldova non può essere messo in discussione. Il Paese ha l'opportunità e la capacità di accelerare la sua adesione e noi siamo qui per sostenervi in questi sforzi", ha dichiarato il commissario europeo. Recean ha evidenziato che l'Ue è sempre stata al fianco della Moldova “attraverso programmi che generano prosperità, mobilità e infrastrutture moderne”.(Rob)