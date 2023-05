Torino: un arresto per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissariato di Polizia di Barriera di Milano ha arrestato un Italiano di 43 anni con l'accusa di presunta detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo si trovava nei pressi di un bar di via Tanaro quando, alla vista della Polizia, ha lasciato cadere un involucro di cellophane che conteneva frammenti di hashish. Un'azione che ha insospettito gli agenti che, assieme alle unità Cinofile, hanno effettuato un controllo nell'appartamento del 43enne a Falchera. Sul posto hanno trovato 200 grammi di cannabinoidi e 6 mila euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. Queste scoperte sono bastate per trarre in arresto l'uomo. (Rpi)