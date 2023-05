Ue: Scholz, ampliare il voto a maggioranza qualificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha ribadito il proprio impegno per l'ampliamento del voto a maggioranza qualificata nell'Ue, in particolare nella politica estera comune. Durante il discorso che ha tenuto al Parlamento europeo in occasione della Giornata dell'Europa, il capo del governo federale ha evidenziato che “non l'unanimità, non l'accordo al 100 per cento su tutte le decisioni crea la massima legittimità democratica possibile”. Sono, invece, la mediazione e l'azione per raggiungere “maggioranze e alleanze che ci contraddistinguono come democratici”. Per il cancelliere, “la ricerca di compromessi che rendano giustizia anche agli interessi della minoranza” corrisponde “esattamente alla nostra idea di democrazia liberale”. Inoltre, ha proseguito Scholz, “è essenziale per il futuro insistere sul rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto all'interno dell'Ue”. Al riguardo, il capo del governo federale ha esortato a utilizzare “l'imminente discussione sulle riforme dell'Ue per incoraggiare la Commissione europea ad avviare procedure di infrazione ogni volta che i nostri valori fondamentali vengono violati: libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani”. (Geb)