Spettacoli: Sala su orchestra sinfonica, musica classica è dimensione fondamentale di Milano

- La grande onda di musica classica che investe Milano "è una dimensione fondamentale della nostra vita", e oggi, "presentando la nuova stagione 2023/24, l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi celebra il trentennale della sua nascita". Lo ha spiegato oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala, nel suo podcast mattutino "Buongiorno Milano". Il sindaco poi, alle 11, ha preso parte alla conferenza di presentazione della nova stagione sinfonica, all'auditorium Verdi di Milano. "Era il 1993 quando fu fondata – ha spiegato -. Anni difficili, la politica e la società civile scosse da inchieste e attentati. In quei mesi venivano sciolte alcune orchestre importanti che avevano sede in città - per esempio, quella storica della Rai. Il direttore Vladimir Delman e Luigi Corbani ebbero l'idea di un rilancio, per dotare Milano di un'orchestra sinfonica stabile, e fu un segnale importante per la vita culturale e non solo nella nostra città. Cinque anni dopo, fu costituito anche il Coro sinfonico, guidato da Romano Gandolfi, che ha aveva lavorato nei più importanti teatri lirici del mondo. Serviva una casa della musica. L'Auditorium di largo Mahler in zona Navigli ne divenne la sede, dal 1999, inaugurata con una indimenticabile esecuzione della la sinfonia n. 2 Resurrezione, di Mahler, diretta da Riccardo Chailly. Da allora l'Orchestra Verdi si è imposta come una delle più importanti realtà sinfoniche nazionali, esibendosi con successo nei grandi teatri del mondo e capace di affrontare un repertorio che va da Bach al Novecento. Merito della professionalità dell'organico e delle direzioni di altissimo livello - da Riccardo Muti allo stesso Chailly. Un'attività dell'Orchestra Verdi, voluta fortemente dalla Fondazione, mi ha sempre colpito: è quella rivolta a bambini e ragazzi, il progetto educational che porta giovanissimi in Auditorium e li raggiunge nelle scuole". (Rem)