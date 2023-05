Sardegna: settimana di lavoro per le commissioni del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ripresa questa mattina l’attività della commissioni consiliari. Alle 10.30 si sono riunite la Seconda e la Quinta. La Commissione “Lavoro e Cultura” presieduta da Sara Canu (FdI) sentirà in audizione gli assessori al Lavoro Ada Lai e alla Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu sugli emendamenti di competenza al disegno di legge n.373 (Collegato alla manovra finanziaria 2023-2025). Alla stessa ora si è riunito il parlamentino delle “Attività Produttive”, presieduto da Piero Maieli per le audizioni degli assessori dell’Agricoltura Valeria Satta, del Turismo Gianni Chessa e dell’Industria, Anita Pili, sugli emendamenti di competenza al disegno di legge n.373 (Collegato alla manovra finanziaria 2023-2025). La commissione dovrà inoltre esprimere i pareri sulle direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere previsti dall’art.13 della legge n.16/2018 e sui criteri per l’attuazione e la gestione del Fondo di solidarietà regionale della pesca. (segue) (Rsc)