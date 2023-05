Sardegna: settimana di lavoro per le commissioni del Consiglio regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 16, è convocata la Quarta Commissione “Governo del Territorio” presieduta da Giuseppe Talanas che sentirà l’assessore dei Lavori pubblici Pierluigi Saiu sugli emendamenti di competenza al disegno di legge n.373 (Collegato alla manovra finanziaria 2023-2025). Sullo stesso argomento la Quarta Commissione sentirà giovedì 11 maggio, alle 10.30, anche l’assessore all’Urbanistica Aldo Salaris. Sempre giovedì, alle 10, si riunirà anche la Sesta Commissione “Sanità” guidata da Antonio Mario Mundula. In programma l’audizione dell’assessore alla Sanità Carlo Doria sul piano di riparto per il funzionamento dei Plus e sugli emendamenti di competenza al Collegato alla manovra finanziaria. La Commissione esaminerà inoltre il Testo Unificato per il riconoscimento della figura del caregiver familiare e la proposta di legge n.313 “Modifiche alla legge regionale sulla fibromialgia”. (Rsc)