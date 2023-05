Energia: Zanella (Avs), da governo totale chiusura su decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo e maggioranza "sono totalmente chiusi a qualsiasi impegno per la decarbonizzazione. Il loro obiettivo, al contrario, è quello di trasformare l’Italia in un hub del gas, sostituendo un fornitore con un altro. È gravissimo che sia stata respinta in blocco la nostra mozione che chiede di escludere dalle risorse del RePowerEu il finanziamento di progetti che riguardino combustibili fossili e investimenti in fonti energetiche climalteranti e tutti quei piani di investimento delle aziende pubbliche che non siano finalizzati alla decarbonizzazione dei sistemi produttivi". Lo denuncia la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Luana Zanella, la quale sostiene che "le risorse messe a disposizione dal Piano devono andare a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili, progetti per il risparmio energetico, per le energie alternative come idrogeno rinnovabile, e che mirino all’abbandono delle fonti fossili. Ma prendiamo atto, ancora una volta, che il governo Meloni porta indietro l’Italia". (Rin)