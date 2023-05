Energia: Italia, Austria e Germania siglano lettera congiunta a sostegno del Corridoio SoutH2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri dell'Energia di Austria, Germania e Italia hanno firmato una lettera congiunta di sostegno politico allo sviluppo di un “corridoio meridionale dell'idrogeno” nell'Unione europea e ai rispettivi progetti infrastrutturali per ottenere lo status di Progetto di interesse comune (Pci). Come si legge in un comunicato, l'operatore delle infrastrutture del gas di Snam Italia, Trans Austria Gasleitung (Tag) e Gas Connect Austria (Gca) in Austria e Bayernets in Germania accolgono con favore questo sostegno politico. Il corridoio meridionale dell'idrogeno (chiamato anche "Corridoio SudH2") è un corridoio di gasdotti dedicato pronto per l'idrogeno di 3.300 chilometri guidato da quattro principali operatori de sistemi di distribuzione (Tso) europei: Snam, Tag, Gca e Bayernets. Il corridoio collegherebbe il Nord Africa, l'Italia, l'Austria e la Germania, consentendo in tal modo alla fornitura di idrogeno rinnovabile competitivo prodotto nell'area del Mediterraneo meridionale di raggiungere i principali cluster europei della domanda. Con una capacità di importazione di idrogeno di oltre 4 Mtpa (milioni di tonnellate all'anno) dal Nord Africa, il corridoio potrebbe raggiungere il 40 per cento dell'obiettivo di importazione di REPowerEU. L'iniziativa è incentrata sull'utilizzo dell'infrastruttura del gas midstream riproposta esistente per il trasporto dell'idrogeno, con l'inclusione di alcune nuove infrastrutture dedicate ove necessario. Un'elevata percentuale di condutture riconvertite (circa il 70 per cento) consentirà un trasporto conveniente, mentre l'accesso a luoghi favorevoli alla produzione di idrogeno rinnovabile (eolico e solare) in Nord Africa sarà vantaggioso soprattutto per le industrie difficili da abbattere. (segue) (Com)