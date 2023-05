Energia: Italia, Austria e Germania siglano lettera congiunta a sostegno del Corridoio SoutH2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo del Corridoio SoutH2, che fa parte della dorsale europea dell'idrogeno, garantirà la sicurezza dell'approvvigionamento ed è fondamentale per lo sviluppo di una dorsale dell'idrogeno interconnessa e diversificata. Il Corridoio SoutH2, che dovrebbe essere pienamente operativo già nel 2030, è costituito dai seguenti singoli progetti PCI candidati: “Italian H2 Backbone” promosso da Snam Rete Gas; “H2 Readiness of the Tag pipeline system” promosso da Trans Austria Gasleitung GmbH; “H2 Backbone WAG + Penta-West” promosso da Gas Connect Austria GmbH; “HyPipe Bavaria – The Hydrogen Hub” promosso da Bayernets GmbH. Ciascun Tso ha presentato individualmente domande di progetto di interesse comune (Pci) ai sensi del regolamento Ten-E della Commissione europea nel dicembre 2022. (Com)