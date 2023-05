Energia: Algeria, 16 società manifestano interesse per progetto fotovoltaico a Ghardaia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul progetto dell’impianto a energia solare nella provincia di Ghardaia, nel sud dell’Algeria, 16 società nazionali e internazionali, di cui una italiana, hanno avanzato proposte per la realizzazione di una centrale con una capacità di 80 megawatt. Lo ha riferito il quotidiano algerino “Ennahar”. Secondo la Direzione per l’energia e le miniere della provincia di Ghardaia, la centrale sarà realizzata nella regione di El Guerrara, a 120 chilometri a nord-est dal capoluogo e a tre chilometri dal trasformatore elettrico 60/30 che rifornisce le città di Berian e El Guerrara. Il sito, la cui superficie è di 200 ettari, è stato scelto tenendo in considerazione diversi criteri, che rispondono alle esigenze di costruzione delle centrali a a energia solare in Algeria, garantendo facilità di accesso e possibilità di collegare la centrale alla rete elettrica della regione di El Guerrara. Le autorità della provincia di Ghardaia hanno adottato tutte le misure necessarie per avviare i lavori, rispondendo alle domande delle imprese interessate alla realizzazione del progetto. Assicurato anche il rispetto delle specifiche e i capitolati d’appalto, che riguardano gli studi di fattibilità, l’ingegneria civile, l’approvvigionamento, il trasporto, l’installazione, la fase pilota, l’esperienza, la connessione e la messa in produzione. Le aziende interessate hanno presentato le loro proposte rispettando le condizioni di riferimento, in attesa dell’esito previsto per il 29 maggio prossimo, quando sarà selezionata l’impresa che si incaricherà della realizzazione del progetto. La centrale di Ghardaia si inscrive nel quadro dei progetti volti a promuovere la transizione energetica e ad aumentare il ricorso alle energie rinnovabili in Algeria. L’obiettivo è aumentare il peso delle fonti rinnovabili nel settore energetico del Paese. (Ala)