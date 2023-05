Difesa: al via a Biserta l'esercitazione tunisino-saudita "Afrique 23"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercitazione congiunta tunisino-saudita "Afrique 23" ha preso il via ieri e proseguirà al 20 maggio presso la base delle forze speciali a Biserta, nord della Tunisia. Lo ha reso noto il ministero della Difesa tunisino affermando che all'esercitazione partecipano unità di forze speciali, unità aeree e personale sanitario militare della parte tunisina e saudita. L'esercitazione comprende, in particolare, l'addestramento in aree urbane, boschive e montuose, il fuoco operativo con munizioni vere, il supporto sanitario e l'evacuazione aerea durante le operazioni.(Tut)