Città metropolitana Roma: incontro con delegazione Indonesia in vista di Expo 2030

- Il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, ha incontrato la delegazione dell'Indonesia provincia di Giacarta e i rappresentanti dell'ambasciata, a Palazzo Valentini, sede istituzionale della Città metropolitana di Roma in vista di Expo 2030. "In rappresentanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, abbiamo ospitato la delegazione della provincia di Giacarta con la quale abbiamo avviato una interlocuzione proficua rafforzando i nostri rapporti a sostegno reciproco su iniziative e prossimi appuntamenti strategici per Roma e per il nostro Paese - spiega Sanna in una nota -. Siamo stati sollecitati sul tema degli spazi verdi, mancanti nella Capitale Indonesiana, dei quali Roma può vantare una presenza importante. In questo scorcio di consiliatura, il sindaco Roberto Gualtieri, attraverso i fondi Pnrr, ha avviato un processo di politiche ambientali e green che hanno prodotto iniziative per il rimboschimento urbano, che sarà, oltre per l'implementazione dello spazio verde della Capitale, anche garanzia per il mantenimento della temperatura urbana. Anche per questo - aggiunge - abbiamo chiesto il sostegno alla candidatura di Roma, per Expo 2030, perché tra i temi centrali dell'esposizione internazionale, la transizione ecologica occupa uno spazio importante". (Com)