Ucraina: Aeronautica, Iran vuole trasferire produzione droni in Bielorussia per aggirare sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità iraniane stanno valutando di trasferire la produzione di droni in Bielorussia per evitare sanzioni e pressioni da parte di altri Paesi. Lo ha riferito a “Radio Free Europe” il portavoce dell’aeronautica ucraina, Yuriy Ignat, secondo cui in Bielorussia è possibile trasferire la produzione effettiva o anche la semplice lavorazione di prodotti già finiti. "Costruire una cellula, un motore, un'elica, una testata non è un problema, il vero problema è l'attrezzatura tecnologica installata negli Shahed, ma c'è un'unità di navigazione Gps, un'unità di controllo e la Russia non è in grado di produrla in autonomia”, ha detto il portavoce. Inoltre, Ignat ha affermato che ci sono segnali secondo cui la Russia stia ancora producendo missili. "Tra i rottami dei missili sono stati trovati segni di produzione recente, sia autunnale che invernale. Speriamo che le sanzioni non consentano loro di costruirne di nuovi rapidamente. Ed è improbabile che sia possibile rapidamente, perché un missile da crociera è un prodotto ad alto livello tecnologico che costa milioni di dollari per unità", ha osservato Ignat. (Kiu)