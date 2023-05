Corea del Nord-Russia: Kim, Mosca "prevarrà" su forze ostili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia "prevarrà" nella sua lotta contro le forze "imperialiste" ostili. Lo ha affermato il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, in una lettera inviata al presidente russo Vladimir Putin in occasione della Giornata della vittoria. "Inviamo i nostri più calorosi auguri a voi, esercito e popolo della Russia, per la vostra sacra lotta tesa a preservare la pace mondiale", afferma la lettera, citata dall'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, "Korean Central News Agency". Nella missiva, Kim si dice convinto che la Russia continuerà a proteggere la propria "autonomia" e "la stabilità della regione". (Git)