Moldova-Romania: commissario europeo Trasporti in visita da oggi a Chisinau e Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi una visita ufficiale in Moldova e Romania del commissario europeo per i Trasporti, Adina Valean. Lo ha reso noto la rappresentanza della Commissione europea in Romania con un comunicato, sottolineando che il viaggio terminerà l’11 maggio. "In occasione della Giornata dell'Europa, la commissaria europea Adina Valean si recherà a Chisinau, dove firmerà, insieme al premier moldavo, Dorin Recean, l'affiliazione della Moldova al Meccanismo per l'interconnessione dell'Europa (Mie)”, si legge nel comunicato. L’accordo faciliterà l'accesso del Paese ai fondi europei “per grandi progetti infrastrutturali, al fine di migliorare la sua connettività sia con l'Europa che all'interno del Paese". Nel corso della sua visita in Moldova, Valean incontrerà anche il capo dello Stato, Maia Sandu, e il ministro delle Infrastrutture e dello Sviluppo Regionale, Lilia Dabija. Il 10 e l’11 maggio la commissaria europea si recherà poi in Romania per visitare il porto di Costanza, dove consegnerà due sovvenzioni nell'ambito del Mie, alla presenza del vicepremier e ministro dei Trasporti romeno, Sorin Grindeanu. Le risorse sono destinate alla progettazione e costruzione del ponte di Ungheni e all'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria nel porto di Contanza, punto di passaggio essenziale all'interno dei corridoi di solidarietà tra l’Unione europea e l’Ucraina.(Rob)