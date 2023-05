Nucleare: L'Abbate (M5s), da maggioranza politiche energetiche oscurantiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A conti fatti, il nucleare di quarta generazione, che questa maggioranza promuove come panacea alla crisi energetica che stiamo vivendo, non è un'opzione sostenibile né economicamente né socialmente. Un conto è che si continui a fare ricerca, altro è darle un ruolo predominante nel mix energetico nazionale". Lo ha detto la deputata del Movimento cinque stelle Patty L'Abbate, vicepresidente in commissione Ambiente, durante la dichiarazione di voto della mozione sul nucleare depositata dal M5s. "Il nucleare è incompatibile con le tempistiche e gli obiettivi di decarbonizzazione, da un lato, e con le prospettive di un ampio ed efficace sviluppo delle fonti rinnovabili, dall'altro. Non conviene sul piano economico: il costo medio di produzione dell'elettricità è di gran lunga superiore a quello dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, oggi intorno ai 40/80 dollari al Megawatt/ora, inclusi i costi di fine vita", ha aggiunto. "Non conviene nemmeno sul piano sociale: non se ne conoscono gli impatti ambientali e quelli sulla salute, non ci sono dati su sicurezza e radioprotezione, non si sa come gestire i rifiuti, ma a pagare saranno sempre i cittadini. E mentre la Germania chiude gli ultimi tre reattori e punta alle rinnovabili e la Francia (la Francia) sospende la sperimentazione di un impianto a fusione per l'evidente rischio calcolato sulla salute dei cittadini, in Italia - ha concluso L'Abbate - le politiche energetiche della maggioranza sono puro oscurantismo. Soprattutto quando soluzioni pulite, sicure, democratiche e convenienti, come le comunità energetiche, non solo ci sono, ma potrebbero anche risolvere subito la crisi energetica in atto".(Rin)