Myanmar: Human Rights Watch, usata “bomba a vuoto” in attacco aereo ad aprile

- La giunta militare al potere in Myanmar ha utilizzato una “bomba a vuoto” nell’attacco aereo dello scorso aprile contro il villaggio di Pazi Gyi, nella regione di Sagaing, nel quale hanno perso la vita circa 170 persone. Lo sostiene l’organizzazione internazionale Human Rights Watch (Hrw), basandosi sull’analisi di 59 foto dei corpi delle vittime e di un video registrato sul luogo dopo il bombardamento. Le cosiddette “bombe a vuoto”, o termobariche, sono più potenti di quelle convenzionali e utilizzano l’ossigeno dell’aria circostante per generare un’esplosione ad alta temperatura. Il proiettile impiegato a Pazi Gyi ha causato “un numero sproporzionato e indiscriminato di vittime civili” e costituisce “un apparente crimine di guerra”, osserva Hrw. Le bombe termobariche in realtà non sono bandite in maniera specifica dalle convenzioni internazionali, ma il loro uso contro la popolazione civile può portare a condanne per crimini di guerra. Le forze armate birmane hanno ammesso di aver condotto “attacchi aerei limitati” nell’area, ma hanno sostenuto che molte delle vittime siano state causate nella circostanza da un deposito di munizioni colpito da una delle bombe. (Res)