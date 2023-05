Ue: Scholz, necessario riformare il diritto d'asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario riformare il diritto d'asilo dell'Ue, auspicabilmente prima della conclusione dell'attuale legislatura del Parlamento europeo. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante il punto stampa che ha tenuto a Strasburgo con la presidente del Parlamento dell'Ue, Roberta Metsola. Secondo il capo del governo federale, la riforma della normativa europea in materia di asilo deve prevedere una “efficiente protezione dei confini esterni” dell'Ue. È qui, secondo Scholz, che devono essere svolte le procedure di asilo. Il cancelliere ha poi ribadito la necessità di accordi con i Paesi di provenienza e di transito dei migranti. Scholz ha, infine, affermato che la Germania vuole limitare l'immigrazione irregolare nell'Ue, anche con i rimpatri dei profughi che non hanno diritto di entrarvi o permanervi, mentre intende facilitare quella regolare anche per rispondere alle esigenzse del propri mercato del lavoro. (Geb)