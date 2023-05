Ucraina: Kuleba in visita storica in Guatemala per Consiglio Associazione Stati dei Caraibi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri ucraino Dmytro Kuleba si è recato in visita in Guatemala, dove parteciperà al Consiglio dei ministri dell'Associazione degli Stati dei Caraibi (Acs). Lo ha annunciato lo stesso Kuleba sul suo profilo Instagram. "Il modo migliore per trascorrere la Festa dell'Europa è essere in viaggio verso l'America Latina per aprire nuovi orizzonti rispetto all'Ucraina europea", ha scritto il ministro. Kuleba, su invito del ministro degli Esteri del Guatemala, Mario Bucaro Flores, parteciperà alla riunione e terrà una serie di incontri bilaterali. "Questo viaggio è storico per tre ragioni. La prima visita in assoluto del ministro degli Esteri dell'Ucraina in Guatemala. La prima partecipazione in assoluto al Consiglio dei Ministri dell’Associazione. La prima visita di un ministro degli Esteri Affari dell'Ucraina in America Latina in dieci anni", ha osservato Kuleba. (Kiu)