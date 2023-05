Terrorismo: Mulè (FI), ricordare Moro significa lavorare per democrazia più inclusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ricordiamo uno dei capitoli più drammatici nella storia del nostro Paese, l'assassinio di Aldo Moro. Un gesto insensato e vile che ha scosso l'Italia intera e che ha lasciato una ferita profonda nel nostro tessuto sociale". Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, a margine della cerimonia di deposizione di una corona di fiori da parte del presidente della Repubblica sotto la lapide commemorativa di Aldo Moro, in Via Caetani a Roma, in occasione del 45mo anniversario dell'uccisione dello statista. Il deputato 'azzurro' ha spiegato che: "A distanza di tanto tempo, l'omicidio del leader della Democrazia cristiana continua a rappresentare una ferita aperta nella coscienza nazionale. Non è solo la tragedia di un uomo, ma la perdita di un grande leader, di un patriota, di una mente acuta e visionaria, che aveva a cuore il bene dell'Italia". (segue) (Rin)