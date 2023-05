Terrorismo: Mulè (FI), ricordare Moro significa lavorare per democrazia più inclusiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore - ha proseguito Mulè - dobbiamo riflettere sulla lezione che ci ha impartito Aldo Moro: l'etica della responsabilità, del rispetto della legge, della collaborazione e del dialogo. Valori fondamentali che devono imporsi nella nostra società". Il vicepresidente della Camera ha sottolineato che: "Ricordare il presidente della Dc significa anche ribadire la necessità di costruire una democrazia più forte, più inclusiva e più partecipativa, capace di coinvolgere tutte le componenti della società nell'assunzione delle decisioni e nella costruzione del benessere comune". Mulè ha poi concluso: "In questo momento di riflessione, esprimo la mia vicinanza alla famiglia di Moro e al popolo italiano, che ha subito il dolore dell'assassinio di uno dei suoi più illuminati rappresentanti. Continueremo a lavorare insieme, come cittadini e politici, per proteggere i nostri valori e la nostra democrazia, per onorare la memoria di Aldo Moro e per guardare al futuro con fiducia e speranza". (Rin)