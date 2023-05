Roma: Zaratti (Avs), si usino stadi Olimpico e Flaminio, non serve nuovo impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal momento che "sono previsti importanti investimenti per gli stadi Olimpico e Flaminio" sarebbe opportuno "usare quelli anziché consumare altri 16 ettari di territorio per una nuova struttura a Pietralata”. È quanto afferma in una nota il deputato dell'Alleanza verdi e sinistra, Filiberto Zaratti, che ha presentato una dettagliata interrogazione al ministro dello Sport nella quale ricorda che “lo stesso ministro Abodi ha recentemente parlato della riqualificazione dello stadio Olimpico a partire dalla sostituzione dell’attuale copertura. È un progetto molto interessante perché, oltre a restituirci un pezzo di visione di Monte Mario e a valorizzare l’architettura dello stadio, trasformerebbe tutto il Foro Italico in una isola energetica con una spesa di 80 milioni di euro". (segue) (Rer)