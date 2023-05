Imprese: Spagna, per MasMovil fatturato di 740 milioni di euro nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023, la compagnia telefonica spagnola MasMovil ha registrato un fatturato totale di 740 milioni di euro, con un aumento dell'1 per cento rispetto allo scorso anno. I ricavi dei servizi di telecomunicazione sono aumentati del 4 per cento, raggiungendo i 610 milioni di euro. Su base netta, la società ha registrato una perdita di 57 milioni di euro tra gennaio e marzo, rispetto ai 40 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. Nel primo trimestre di quest’anno, il gruppo ha investito più di 100 milioni di euro in infrastrutture e crescita commerciale. MasMovil ha evidenziato la sua capacità di generazione del flusso di cassa operativo, che è cresciuto del 53 per cento a 147 milioni di euro. La società ha chiuso il trimestre con un debito netto di 6,4 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 6,2 miliardi di euro della fine del 2022. Per quanto riguarda i risultati commerciali, l'operatore telefonico spagnolo ha dichiarato di continuare a mantenere un buon ritmo, nonostante le difficili condizioni del mercato delle telecomunicazioni.(Spm)