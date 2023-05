Giordania: Amman condanna l’attacco di Israele contro Gaza e l’incursione a Nablus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania condanna "l’inasprimento delle tensioni causato da Israele nei territori palestinesi occupati, da ultimo con l’attacco di questa mattina all’alba contro la Striscia di Gaza e con l’incursione nella città di Nablus", in Cisgiordania. Sono le parole pronunciate dal portavoce ufficiale del ministero degli Esteri della Giordania, l’ambasciatore Sinan Majali, in un comunicato, riportato dall’emittente televisiva “Al Mamlaka”. Majali ha invitato “la comunità internazionale ad agire immediatamente e in modo efficace, per fermare questo attacco e per garantire la protezione della popolazione palestinese in tutti i territori occupati”. Il portavoce del ministero degli Esteri, inoltre, ha sottolineato che “la continuazione dell’attacco, le violazioni continue ai danni dei luoghi di culto musulmani e cristiani a Gerusalemme e le incursioni israeliane nelle città palestinesi occupate, minacciano spirali di violenza ancora più gravi, di cui tutto il mondo pagherà il prezzo”. La Giordania, ha aggiunto, “porta avanti i suoi contatti e si adopera per fermare immediatamente questo pericoloso inasprimento delle tensioni, per riportare la calma e per impedire altre esplosioni di violenza”. (Lib)