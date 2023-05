Ucraina: Scholz, la popolazione difende libertà e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo ucraino “difende giorno dopo giorno, con grande sacrificio, la propria libertà e democrazia, la propria sovranità e la propria indipendenza contro un brutale esercito russo di invasione”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante il discorso che sta tenendo al Parlamento europeo in occasione della Giornata dell'Europa. Il capo del governo federale si è detto commosso dalla ricorrenza, che ha definito “l'unica risposta giusta e lungimirante” alla Seconda guerra mondiale “scatenata dalla Germania, al nazionalismo distruttivo e alla megalomania imperialistica”. Cpme ricordato da Scholz, la Dichiarazione Schuman, che ha gettato le basi del processo di integrazione europea e di cui oggi ricorre il 73mo anniversario, prevedeva la comunitarizzazione del carbone e dell'acciaio. Questi beni sono stati “utilizzati per decenni per fabbricare armi, che “i nostri nonni e bisnonni hanno usato per spararsi a vicenda”. Scholz ha quindi evidenziato che “il sogno dei padri e delle madri d'Europa era di porre fine una volta per tutte a questo reciproco massacro” e “questo sogno si è avverato per noi”. La guerra tra i popoli europei è infatti diventata “inimmaginabile, grazie all'Unione europea e per la felicità di tutti noi”. Tuttavia, ha osservato il cancelliere, “uno sguardo alle immediate vicinanze della nostra Unione mostra in modo terribile che questo sogno non è realtà in tutti i Paesi europei”. Al riguardo, il capo del governo federale ha sottolineato: “Con grande sacrificio, il popolo ucraino difende giorno dopo giorno la propria libertà e democrazia, la propria sovranità e la propria indipendenza contro un brutale esercito russo di invasione”. Scholz ha infine dichiarato che l'Ue sostiene l'Ucraina, impegnata a respingere l'aggressione della Russia.(Geb)