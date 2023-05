Sudan: presidente turco Erdogan, Ankara pronta a ospitare i colloqui tra le parti in guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, in una telefonata con il capo delle Forze armate sudanesi (Saf), Abdel Fattah al Burhan, ha dichiarato che Ankara è pronta a ospitare colloqui inclusivi tra le parti coinvolte nel conflitto in Sudan, se queste sono d'accordo. È quanto riferito in un comunicato della direzione per le comunicazioni turca, secondo cui, nel corso del colloquio telefonico, Erdogan ha espresso tristezza e preoccupazione per l'aumento del numero delle vittime "nella lotta fratricida" in Sudan. Il presidente turco ha inoltre sottolineato che Ankara continuerà a profondere sforzi e rimarrà in costante contatto con le Nazioni Unite per garantire l'assistenza umanitaria al popolo sudanese. Nel corso del colloquio, il capo delle Saf e il presidente Erdogan hanno anche discusso dell’evacuazione e della sicurezza dei cittadini turchi nel Paese africano, riferisce il comunicato. Il Sudan, dal 15 aprile scorso, è teatro di un conflitto che vede contrapposte le Forze armate sudanesi e le Forze di supporto rapido (Rsf). Mentre la situazione sul campo continua ad essere tesa, nei giorni scorsi hanno avuto inizio a Gedda, in Arabia Saudita, colloqui pre-negoziali tra le delegazioni delle due fazioni militari in conflitto, le quali, però, hanno dichiarato che discuteranno solo di una tregua umanitaria e non della fine della guerra. (Tua)