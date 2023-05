Milano: al via "Futura", la Fabbrica del vapore per 4 mesi diventa "residenza d'artista" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli/le artisti/e selezionati/e per le residenze, che vivranno e lavoreranno in Fabbrica fino a fine agosto 2023, sono Benedetta Fioravanti, Valentina Furian, Nicoletta Grillo, Lisa Martini, Giovanna Repetto e Davide Sgambaro. Tutti/e sono accomunati/e dalla giovane età e dalla ricerca multimediale, che spazia dai media più classici, come il disegno, a quelli più sperimentali come l'elaborazione digitale. "Il progetto non contiene un significato chiuso o un'operatività stabilita a priori [...]. La residenza non può essere solo il trasferimento di un'attività da un determinato luogo (lo studio dell'artista) a un altro (gli spazi della Fabbrica del Vapore), né un'esperienza puramente soggettiva, una agency individualistica, chiusa in se stessa, ma diventare un momento dialogico, riflessivo, offerto da molteplici scambi semantici e combinazioni mediali; dunque, una forma articolata di agency relazionale in movimento, aperta a una esplorazione condivisa", afferma il curatore Giacomo Zaza.La residenza si svilupperà in tre fasi: La prima fase, "Interagire", sarà caratterizzata dall'incontro con otto artisti/e italiani/e ed internazionali/e che daranno luogo ad altrettante conversazioni, non solo con il curatore Giacomo Zaza e gli/le artisti/e in residenza, ma anche col pubblico presente; La seconda fase, "Deviare", si concluderà con la presentazione di una mostra delle pratiche artistiche degli/lle artisti/e in residenza, che sarà il risultato delle interazioni e delle indagini svolte durante la permanenza; La terza fase, "Attestare", accompagnerà gli/le artisti/e verso la produzione di un libro, unito a un documentario dedicato, che restituirà il percorso svolto. Verranno inoltre presentati i progetti inediti. (Com)