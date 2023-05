Ue: Metsola, celebriamo pace e unità europea, difendiamo i nostri valori senza paura del cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giornata dell'Europa è un giorno per celebrare la pace e l'unità europea, "un giorno per riflettere sui nostri successi, ma anche sulle nostre mancanze, un momento per guardare al quadro generale". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, al Parlamento europeo di Strasburgo. "La realtà è che l'Unione non è perfetta, ma funziona", ha detto Metsola. "Ha funzionato perché otteniamo di più quando siamo insieme e la nostra Unione ha resistito alla prova dei tempi", ha aggiunto. "Con il ritorno della guerra nel nostro continente e con le nostre democrazie e le nostre libertà sempre più minacciate, non possiamo essere compiacenti nel difendere i nostri valori. Dobbiamo difendere il nostro stile di vita ogni giorno. Il mondo sta cambiando e noi dobbiamo cambiare con lui. Abbiamo bisogno di soluzioni audaci, non possiamo avere paura del cambiamento", ha concluso Metsola. (Beb)