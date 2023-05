Lazio: Tony Bruognolo della Lega nuovo commissario dell'Ater

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tony Bruognolo della Lega sarà il nuovo commissario straordinario dell'Ater, l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Roma. È quanto previsto da un decreto, firmato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. L'incarico decorrerà dalla data di nomina fino alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione. Secondo quanto si legge nel decreto, al nuovo commissario spetta quindi "un compenso pari all'indennità annua lorda del presidente della medesima azienda". "Il compenso graverà sul bilancio dell'azienda stessa e pertanto senza che dal presente atto sorga alcun onere a carico del bilancio regionale". Presto arriveranno anche le nomine dei commissari Ater di Viterbo e Civitavecchia. Secondo quanto si apprende, per Viterbo dovrebbe essere nominato un esponente di Forza Italia, mentre per Civitavecchia uno di Fratelli d'Italia. (Rer)