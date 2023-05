Ue: Scholz, l'Europa ha una responsabilità globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa ha “una responsabilità globale” perché il suo benessere è “inseparabile” da quello del resto del mondo. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante il discorso che sta tenendo al Parlamento europeo in occasione della Giornata dell'Europa. Per il capo del governo federale, “il superamento delle conseguenze del colonialismo deve essere una caratteristica essenziale di ogni partenariato europeo con i Paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina”. Tali intese devono lasciasi alle spalle “la visione eurocentrica degli ultimi decenni” ed essere “alla pari”. Questi partenariati, ha infine affermato Scholz, “mi appaiono oggi più importanti che mai” con i cittadini dell'Ue che rappresentano “il 5 per cento della popolazione globale”, mentre “in Asia, Africa e America del Sud stanno emergendo pesi massimi economici, demografici e politici”. (Geb)