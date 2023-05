Giappone: Camera bassa approva controversa riforma della legge sull'immigrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio la controversa disposizione sui rimpatri aveva fatto fallire due anni fa un analogo tentativo di riforma delle norme sull'immigrazione, che era nato come iniziativa bipartisan. L'immigrazione è un tema politico particolarmente sensibile in Giappone dal 2021, a seguito della morte di una richiedente asilo 33enne originaria dello Sri Lanka in un centro per l'immigrazione a Nagoya. Dal 2007 ad oggi 17 cittadini stranieri hanno perso la vita per malattia o suicidio in centri per l'immigrazione in Giappone: recentemente le Nazioni Unite hanno raccomandato al governo di migliorare la situazione dei diritti umani e i tempi di risposta nelle strutture. (Git)