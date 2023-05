Terrorismo: Rauti (Fd'I), ricordare vittime, dovere morale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Il 9 maggio del 1978 vennero uccisi Aldo Moro e Peppino Impastato. Oggi, nel 'Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo', onoriamo tutti gli uomini e le donne di coraggio che hanno pagato con la vita la lealtà alle istituzioni, la lotta alla illegalità e sono state vittime della crudeltà del terrorismo. Ricordare è un dovere morale al quale non possiamo, non vogliano e non dobbiamo sottrarci", lo afferma il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti. (Rin)