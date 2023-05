Imprese: Plenitude firma partnership strategica con Kraken per lo sviluppo del suo mercato retail in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Plenitude (Eni) e Kraken Technologies (Octopus Energy Group) hanno siglato una partnership strategica a supporto della crescita del business retail all’estero di Plenitude, che adotterà progressivamente la piattaforma tecnologica Kraken in Francia, Grecia, Slovenia, Spagna e Portogallo, Paesi in cui conta circa 2 milioni di clienti. Plenitude sostituirà l’attuale pacchetto di soluzioni per la gestione e la fatturazione dei clienti retail con un’unica piattaforma cloud, tecnologicamente avanzata, semplificando i processi e rendendo ancora più efficiente la gestione delle proprie attività retail. Inoltre, l'adozione di Kraken favorirà la scalabilità del business e abiliterà lo sviluppo di offerte innovative. Con questo accordo, la piattaforma di Octopus Energy Group porta il totale degli account gestiti a 32 milioni. Kraken viene utilizzata per gestire milioni di clienti nel Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e gran parte dell'Europa continentale. Mauro Fanfoni, Head of International Retail Markets di Plenitude, ha dichiarato: "La crescita nei mercati internazionali è essenziale per raggiungere il nostro obiettivo di 15 milioni di clienti retail entro il 2030. La partnership con Kraken rafforza la nostra strategia di crescita all’estero e favorisce una maggiore integrazione del retail con le attività di Plenitude nel settore delle energie rinnovabili e della mobilità elettrica". Greg Jackson, fondatore di Octopus Energy, ha aggiunto: “Kraken è l’ios dell'energia. La sua tecnologia avanzata consente alle aziende di liberare il potenziale delle proprie persone e semplificare i processi. Siamo lieti di mettere la nostra piattaforma a disposizione di Plenitude in più Paesi, contribuendo ad accelerare un processo di transizione energetica incentrato sul cliente”.(Com)