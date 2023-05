Terrorismo: Zaia, non dobbiamo abbassare la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricorre oggi la Giornata nazionale in memoria delle vittime del terrorismo: non dobbiamo dimenticare quello che è accaduto, non dobbiamo abbassare la guardia". Lo scrive sui social Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "Grazie a tutti coloro che lavorano perché sia il dialogo a parlare, non la violenza: i magistrati, le forze dell'ordine, le associazioni che si occupano di questa battaglie, i rappresentanti delle istituzioni e della società civile", conclude. (Rev)