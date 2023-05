Agroalimentare: Coldiretti, falso Made in Italy supera i 120 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 120 miliardi il valore del falso Made in Italy agroalimentare nel mondo, "anche sulla spinta della strana 'alleanza' tra Russia e Usa che, divise dalla guerra in Ucraina, si classificano rispettivamente come il Paese dove le produzioni tricolore taroccate sono cresciute e di più nell'ultimo anno e quello in cui registrano i più elevati fatturati". E' l'allarme lanciato da Coldiretti in occasione di Tuttofood a Milano dove nello spazio della Coldiretti al Padiglione 1 - Stand A13-D34 è stata inaugurata la prima esposizione della top ten del Made in Italy tarocco a tavola con la classifica delle più grottesche imitazioni delle specialità nazionali scovate in tutto il mondo che tolgono spazio e valore sui mercati ai veri prodotti tricolori. La vera novità del Made in Italy tarocco è rappresentata oggi – spiega Coldiretti - dalla Russia. Con la guerra in Ucraina e l'embargo agli scambi commerciali che ha vietato l'esportazione a Mosca di una importante lista di prodotti agroalimentari come frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce si è diffusa nel Paese di Putin una fiorente produzione di imitazioni del Made in Italy a tavola che hanno sostituito le esportazioni tricolori. Il risultato – denuncia la Coldiretti – è che in molti territori, dagli Urali alla regione di Sverdlovsk, sono sorte fabbriche specializzate nella produzione di imitazione dei formaggi e salumi italiani per sostituire quello originali. (segue) (Com)