Brexit: leader liberaldemocratici, se laboristi vogliono coalizione sostengano nuovo referendum

- Il Partito liberaldemocratico del Regno Unito potrebbe chiedere la ripetizione del referendum sulla Brexit come prezzo per formare una coalizione con il Partito laborista. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", Ed Davey, leader del partito, starebbe valutando la possibilità di sostenere un governo guidato dai laboristi in cambio della possibilità di rafforzare i legami con l'Ue e di una rappresentanza proporzionale nel futuro esecutivo. Riguardo a una possibile coalizione tra i due partiti, Davey ha dichiarato che è un tema "assolutamente sul tavolo". "Il nostro sistema attuale delude gli elettori", ha continuato Davey, aggiungendo: "Sono determinato a cercare di assicurarmi che la nostra democrazia sia più giusta per le persone e più rappresentativa". (Rel)