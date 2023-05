Romania: oggi a Bucarest l’inaugurazione del Centro europeo per la sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale della Romania, Bucarest, ospiterà a partire da questa settimana il Centro europeo per la sicurezza informatica, che contribuirà a proteggere l'economia e la popolazione dagli attacchi informatici e sosterrà la ricerca nel campo della cybersicurezza. Lo riferisce l'agenzia stampa "Agerpres". Il Centro collaborerà con una rete di strutture nazionali dei Paesi dell'Ue. Oggi, all'inaugurazione, parteciperanno il premier romeno, Nicolae Ciuca, e il direttore generale del Dipartimento tecnologia e comunicazione della Commissione europea, Roberto Viola. Nel dicembre 2020, oltre alla Romania, si erano candidati per ospitare il Centro europeo per la sicurezza informatica anche Belgio, Germania, Spagna, Lussemburgo, Polonia e Lituania. Bucarest non ospitava ancora alcuna agenzia europea.(Rob)