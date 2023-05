Cultura: Mattarella, missioni archeologiche sono patrimonio prezioso da sostenere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le missioni archeologiche sono un patrimonio prezioso che occorre continuare a sostenere e promuovere. E’ quanto dichiarato in un messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la giornata dell’archeologia italiana che si svolge a Roma, presso il Campidoglio. Il presidente ha parlato di un “desiderio di scoperta dei nostri studiosi all’estero”, “tanti giovani che quotidianamente si dedicano all’attività sul campo”. La giornata è “un doveroso riconoscimento a tutti coloro che portano avanti il testimone di questa eccellenza italiana nel mondo”, “un’cccasione per mettere a confronto esperienze maturate in Paesi diversi”, ha riferito il messaggio di Mattarella. (Res)