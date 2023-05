Università: Torrescalla vince gara di risparmio energetico dei collegi Fondazione Rui, che hanno ridotto consumi elettrici del 15 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gara di risparmio energetico tra i 12 Collegi universitari di merito della Fondazione Rui ha dato ottimi risultati: in 4 mesi, da novembre, i consumi totali di energia elettrica sono diminuiti del 15 per cento e addirittura del 22 per cento quelli di gas. Si tratta di "Be in charge", un concorso che ha coinvolto i circa 500 studenti universitari ospiti delle strutture della Fondazione a Milano, Roma, Bologna, Trieste e Genova. La qualifica di Campione d'inverno se la è aggiudicata la residenza milanese Torrescalla, che con -24 per cento di consumi di elettricità e -30 per cento di gas ha staccato tutti i concorrenti. Risultati notevoli si sono registrati anche nelle residenze romane Celimontano (rispettivamente -24 per cento e -15 per cento) e RUI (-9 per cento e -30 per cento), nella triestina Rivalto (-13 per cento e -6 per cento) e nella bolognese Torleone (-12 per cento di elettricità). In palio, oltre alla soddisfazione di avere diffuso e praticato comportamenti sostenibili, ci sono premi in denaro da spendere in materiali a beneficio di tutti: 2.500 euro in voucher per acquistare materiali o installazioni per le strutture vincitrici, o utili a creare senso di appartenenza e di comunità. "L'entusiasmo con cui è stato accolto il concorso conferma l'importanza che i giovani attribuiscono a questi temi e il desiderio di mettersi concretamente in gioco appena se ne presenti l'opportunità - commenta Francesca Travaglini, direttore generale di Fondazione RUI -. Noi ci siamo impegnati in questa sfida perché all'inizio dell'anno accademico ci siamo accorti che non sarebbero state sufficienti le azioni strutturali messe in campo negli anni per rinnovare gli impianti e rendere gli immobili più efficienti e sostenibili, così come non sarebbero bastate le ordinarie procedure di gestione, dalla manutenzione al monitoraggio costante, ai correttivi sulle procedure stesse. In un momento in cui i consuntivi di spesa per l'energia elettrica e il riscaldamento erano più del doppio rispetto all'esercizio precedente, occorreva far crescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei nostri residenti, stimolarli nella riflessione, esaminare le loro proposte, condividere buone pratiche e obiettivi di risparmio, in modo che i comportamenti virtuosi di ciascuno diventassero abitudini capaci di fare la differenza". (segue) (Com)